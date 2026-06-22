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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Gerlingen

Wenden (ots)

Am Freitag (19. Juni) kam es um 21:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Koblenzer Straße". An der mit Verkehrsampeln ausgestatteten Einmündung der "Elbener Straße" war eine 24-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden PKW eines 51-Jährigen zusammengestoßen. Während der 51-jährige unverletzt blieb, wurden die 24-Jährige sowie deren 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frauen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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