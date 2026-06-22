Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrerin nach Kollision mit Schranke schwer verletzt

Olpe (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 21:50 Uhr ein Unfall auf dem Radweg bei Stade. Eine 57-jährige Pedelecfahrerin war hier aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Olpe mit einer Schranke zusammengestoßen und gestürzt. Durch den Sturz verlor auch ihr Begleiter (57) die Kontrolle über sein Pedelec und kam zu Fall - ohne jedoch mit der Schranke zu kollidieren. Der Mann verletzte sich leicht. Die 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Pedelecs entstand nur leichter Sachschaden.

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