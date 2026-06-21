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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Attendorn. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntag, den 21.06.2026 um 13:20 Uhr auf der Repetalstraße (L880) in Röllecken. Dort befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer aus Arnsberg die L880 aus Borghausen kommend in Fahrtrichtung St. Claas. Aus noch bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Krad und stürzte in Folge dessen. Der Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen. Das Krad verblieb weiterhin fahrbereit. Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Olpe
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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