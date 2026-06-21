POL-OE: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall
Attendorn (ots)
Attendorn. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntag, den 21.06.2026 um 13:20 Uhr auf der Repetalstraße (L880) in Röllecken. Dort befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer aus Arnsberg die L880 aus Borghausen kommend in Fahrtrichtung St. Claas. Aus noch bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Krad und stürzte in Folge dessen. Der Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen. Das Krad verblieb weiterhin fahrbereit. Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.
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