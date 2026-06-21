POL-OE: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Kirchhundem (ots) - Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 02:00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer die K 27 aus Rtg. Würdinghausen in Rtg. Saalhausen. In einer Linksskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm auch eine Blutprobe aufgrund einer ...

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