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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt

Bad Kreuznach (ots)

Am Montagnachmittag, dem 01.06.2026, kam es gegen 14:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Römerkastell" und "Viktoriastraße" in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines SUV der Marke Nissan die Straße "Am Römerkastell" in Fahrtrichtung Viktoriastraße. Gleichzeitig befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. An der ampelgeregelten Kreuzung wollte der 57-Jährige nach links in die Viktoriastraße abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw des 28-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Lichtzeichenanlage für beide Verkehrsteilnehmer Grünlicht.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die Airbags lösten in beiden Pkw aus. Der 28-jährige Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Aus einem der beteiligten Fahrzeuge liefen Betriebsstoffe aus, die durch eine Fachfirma beseitigt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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