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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 20.06.2026 gegen 10:55 Uhr im Bereich Kirchhundem, in unmittelbarer Nähe des dortigen Panorama- Park. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 44 Jähriger mit seinem Motorrad die Landesstraße 553 aus Richtung Rüspe kommend in Fahrtrichtung Oberhundem. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Kradfahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort nacheinander mit zwei Pkw. Dabei verletzte er sich schwer-, aber nicht lebensgefährlich. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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