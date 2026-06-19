Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Telefon- und Messengerbetrug

Kreis Olpe (ots)

Olpe/Finnentrop. Gleich zweimal kam es kürzlich im Kreis Olpe zu Betrug am Telefon.

Am Vormittag des 18. Juni wurde eine Seniorin aus Olpe Opfer eines Enkeltricks. Unbekannte Personen behaupteten am Telefon, dass die Enkelin der Frau an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Ein fremder Mann holte bei der Frau einen fünfstelligen Geldbetrag ab.

Ein weiterer Betrug - dieses Mal über einen Messengerdienst - wurde der Polizei am gleichen Tag aus Finnentrop gemeldet. Ein Senior erhielt wiederholt Whatsappnachrichten und Telefonanrufe von einem angeblichen Broker. Dieser erklärte ihm mehrere Finanzprodukte und versprach ihm im Gegenzug eine hohe Rendite. Der Mann überwies einen fünfstelligen Geldbetrag auf ein Handelskonto, auf das er nun keinen Zugriff mehr hat.

Die Polizei warnt eindringlich: Seien Sie immer misstrauisch bei Geldforderungen am Telefon - auch über einen Messengerdienst! Am Telefon oder in Nachrichten auf Telefonapps sollte man nie über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sprechen und auf keinen Fall Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben!

Bei einem Anruf gilt: Auflegen, wenn man sich nicht sicher ist, wer anruft. Auflegen, wenn jemand Druck ausübt. Meldet sich ein vermeintlicher Angehöriger aus einer Notsituation, sollte man zuerst das Gespräch beenden und einfach unter einer bekannten Nummer die Person selbst nochmal anrufen. Jeder und jede Angehörige hat dafür auch Verständnis. So können Betroffene überprüfen, ob es sich hier um einen echten Notfall handelt. In einer solchen Gesprächspause kann man im Zweifel auch immer eine Vertrauensperson oder die Polizei hinzuziehen.

Die Kriminalpolizei übernahm in beiden Fällen die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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