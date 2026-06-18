Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchhundem (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag (16. - 17. Juni) in ein Einfamilienhaus in Albaum eingebrochen. Über eine Kellertür gelangten die Täter in das Gebäude am "Kapellenweg". Im Inneren wurden offensichtlich diverse Räume nach möglicher Beute durchsucht. Ob den Tätern dabei auch Diebesgut in die Hände fiel, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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