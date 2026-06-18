PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchhundem (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag (16. - 17. Juni) in ein Einfamilienhaus in Albaum eingebrochen. Über eine Kellertür gelangten die Täter in das Gebäude am "Kapellenweg". Im Inneren wurden offensichtlich diverse Räume nach möglicher Beute durchsucht. Ob den Tätern dabei auch Diebesgut in die Hände fiel, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 09:42

    POL-OE: Autofahrerin mit positivem Alkoholtest

    Olpe (ots) - Eine 71-jährige Autofahrerin fiel am Mittwoch (17. Juni) bei einer Verkehrskontrolle in Olpe auf. Beamte der Polizeiwache Olpe hatten die Frau um 20:15 Uhr in der "Westfälische Straße" angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verstärkte diesen Verdacht. Die Frau wurde daraufhin zur ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:01

    POL-OE: Führerschein sichergestellt

    Attendorn (ots) - Ein 58-jähriger Autofahrer fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag (16. Juni) in Attendorn auf. Beamte der Polizeiwache Attendorn hatten den Mann um 13:35 Uhr im "Hohler Weg" angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestärkte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:01

    POL-OE: Verkehrsunfall in Germinghausen

    Drolshagen (ots) - Ein 68-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (16. Juni) verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte er gegen 14:45 Uhr gemeinsam mit seiner Sozia (61) auf der K15 im Einmündungsbereich zur L708 hinter einem Kleintransporter gewartet. Weil der 52-jährige Fahrer des Kleintransporters einem abbiegenden LKW-Sattelzug Platz machen wollte, rangierte er sein Fahrzeug ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren