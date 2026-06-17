Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Germinghausen

Drolshagen (ots)

Ein 68-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (16. Juni) verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte er gegen 14:45 Uhr gemeinsam mit seiner Sozia (61) auf der K15 im Einmündungsbereich zur L708 hinter einem Kleintransporter gewartet. Weil der 52-jährige Fahrer des Kleintransporters einem abbiegenden LKW-Sattelzug Platz machen wollte, rangierte er sein Fahrzeug ein kurzes Stück rückwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des 68-Jährigen. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Während seine Sozia unverletzt bleib, brachte der Rettungsdienst den Motorradfahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

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