Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jähriger gibt Führerschein in amtliche Verwahrung

Wenden (ots)

Ein junger Fahrer musste in der Nacht zu Samstag (13. Juni) seinen Führerschein vorläufig in die Obhut der Polizei geben. Der 18-Jährige war mit seinem Pkw kurz nach 3 Uhr in der Johannesstraße in Ottfingen angehalten worden. Zuvor war er den Beamten aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des jungen Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht der Polizeibeamten. Auch ein Drogenvortest verlief positiv. Der 18-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, eine Anzeige gefertigt und der Führerschein sichergestellt.

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