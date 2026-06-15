Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmeneinbruch in Wenden

Wenden (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (11./12. Juni) drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Severinusstraße in Wenden ein. Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zugang zu einem Büro. Bei einer ersten Überprüfung wurde das Fehlen eines zweistelligen Bargeldbetrages festgestellt. Der Sachschaden an dem Fenster wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

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