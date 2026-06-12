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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit tödlichem Personenschaden

Lennestadt (ots)

Am Freitag (12. Juni) ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Straße "Auf der Ennest" in Altenhundem ein Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die Seniorin mit einem Rollator unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem Entsorgungsfahrzeug erfasst wurde. Der 59-jährige Fahrer des Müllwagens blieb unverletzt.

Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis angefordert.

Das Verkehrskommissariat nahm vor Ort bereits die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Dabei suchen die Ermittler auch dringend nach Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können. Die Polizei nimmt deren Hinweise unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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