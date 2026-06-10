Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Verkehrsunfall mit zwei Mädchen gesucht

Drolshagen (ots)

Am Dienstag (09. Juni) ereignete sich um 19:15 Uhr zwischen den Ortslagen "Frenkhauserhöh" und "Fahrenschotten" ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren nebeneinander die Straße mit ihren Pedelecs in Richtung "Frenkhauserhöh". Als ihnen auf der schmalen Straße ein PKW entgegenkam, verhakten sich die beiden Fahrräder der Mädchen. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Pedelecs entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden der Mädchen. Als jedoch später die Mutter eines der Kinder an der Unfallstelle eintraf, verließ der Mann die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug in Richtung "Fahrenschotten". Er wird als etwa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Der Mann hatte kurze graue Haare, trug ein blaues T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Bei seinem Auto soll es sich möglicherweise um einen Opel gehandelt haben. Bekannt ist bislang lediglich, dass das Kennzeichen mit dem Ortskürzel "OE" versehen gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zu einer Kollision zwischen dem PKW und den Fahrrädern. Ob der Autofahrer daher als Unfallbeteiligter in Betracht kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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