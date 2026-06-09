PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmeneinbruch in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag (03./04. Juni) in einen metallverarbeitenden Betrieb an der "Industriestraße" eingebrochen. Um in das Firmengebäude zu gelangen, hebelten die Täter in Fenster auf. Im Inneren wurden diverse Räume und Schränke durchsucht. Dabei fiel den Tätern ein zweistelliger Bargeldbetrag und diverse Werkzeuge in die Hände. Viel größeren Schaden verursachten sie jedoch durch den Diebstahl hochwertiger Schleifaufsätze und Hartmetallleisten. Der Beuteschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 10:56

    POL-OE: Einbruch beim Wasserbeschaffungsverband

    Wenden (ots) - Unbekannte Täter sind am "Schützenfest-Wochenende" in das mittlerweile als Lager genutzte ehemalige Wasserwerk des WBV an der "Hauptstraße" in Wenden eingebrochen. Sie verschafften sich auf bislang unbekannte Weise zwischen Freitag und Montag (05. - 08. Juni) Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren stahlen die Täter einen Rasenmäher, Werkzeug, Leergut, Hydrantenstandrohre und einen Fahrzeugschlüssel. ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:23

    POL-OE: Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

    Finnentrop (ots) - Am Freitag (05. Juni) ereignete sich um 10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K29 zwischen Faulebutter und Weuspert. Ein 72-jähriger Motorradfahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:22

    POL-OE: Verkehrsunfall bei Hünsborn - Alkoholtest positiv

    Wenden (ots) - Am späten Samstagabend (06. Juni) ereignete sich auf der "Friedensstraße" zwischen Ottfingen und Hünsborn ein Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Autofahrerin hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 22:20 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Hünsborn befahren. Kurz vor der Autobahnunterführung verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren