Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmeneinbruch in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag (03./04. Juni) in einen metallverarbeitenden Betrieb an der "Industriestraße" eingebrochen. Um in das Firmengebäude zu gelangen, hebelten die Täter in Fenster auf. Im Inneren wurden diverse Räume und Schränke durchsucht. Dabei fiel den Tätern ein zweistelliger Bargeldbetrag und diverse Werkzeuge in die Hände. Viel größeren Schaden verursachten sie jedoch durch den Diebstahl hochwertiger Schleifaufsätze und Hartmetallleisten. Der Beuteschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

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