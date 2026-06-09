POL-OE: Einbruch beim Wasserbeschaffungsverband

Finnentrop (ots) - Am Freitag (05. Juni) ereignete sich um 10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K29 zwischen Faulebutter und Weuspert. Ein 72-jähriger Motorradfahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein ...

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