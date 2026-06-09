POL-OE: Einbruch beim Wasserbeschaffungsverband
Wenden (ots)
Unbekannte Täter sind am "Schützenfest-Wochenende" in das mittlerweile als Lager genutzte ehemalige Wasserwerk des WBV an der "Hauptstraße" in Wenden eingebrochen. Sie verschafften sich auf bislang unbekannte Weise zwischen Freitag und Montag (05. - 08. Juni) Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren stahlen die Täter einen Rasenmäher, Werkzeug, Leergut, Hydrantenstandrohre und einen Fahrzeugschlüssel. Der geschätzte Schaden lag im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
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