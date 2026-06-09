POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf L512
Attendorn (ots)
Am Montagmorgen ereignete sich um 7:45 Uhr im Baustellenbereich L512/L539 (Neu-Listernohl) ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 18-Jähriger mit seinem PKW gegen das vorausfahrende Auto einer 38-Jährigen gefahren. Deren Auto wurde durch die Kollision schließlich auf den vorderen PKW eines 21-Jährigen geschoben. Während der 18-Jährige unverletzt blieb, erlitten die beiden anderen Fahrzeugführenden leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde insgesamt auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.
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