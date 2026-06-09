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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Rönkhauser Firma

Finnentrop (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (05. Juni) und Montag (08. Juni) in die Büros einer Baumpflege- und Landschaftsbaufirma an der "Bahnhofstraße" eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in die Innenräume, wo diverse Schränke und Schubläden offensichtlich nach Beute durchsucht wurden. Ob den Tätern dabei auch Beute in die Hände fiel, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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