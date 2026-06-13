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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Wenden (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 15:00 Uhr beabsichtigte eine 84-jährige Pkw-Fahrerin in Ottfingen aus der Straße "An der Onsel" in die Hubertusstr einzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines dort in Rtg. Ortsmitte fahrenden, 57-jährigen Motorradfahrers.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen und musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

Es entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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