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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Wenden (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen (12. Juni) kurz nach 4 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in Schönau eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster des Gebäudes an der Girkhausener Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Tabakwaren und Bargeld. Der Sach- und Beuteschaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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