Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt
Bad Dürkheim (ots)
Am Samstag, 21.03.2026 gegen 02:20 Uhr wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Zudem drang aus dem Pkw Marihuana-Geruch. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, weshalb den jungen Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
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Dillinger, Polizeihauptkommissar
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