POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 20.03.2026 um 12:40 Uhr konnte ein 28-Jähriger aus Wiesloch mit einem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht und mehrmals wöchentlich Cannabis konsumiere. Daher wurde dem Wieslocher eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter einer Bekannten übergeben., Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die ...

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