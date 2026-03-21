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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 21.03.2026 gegen 02:20 Uhr wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Zudem drang aus dem Pkw Marihuana-Geruch. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, weshalb den jungen Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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