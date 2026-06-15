Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Kirchhundem (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer wurde am Freitag (12. Juni) bei einem Verkehrsunfall auf der K 27 bei Würdinghausen leicht verletzt. Der Mann hatte in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte rückwärts gegen einen Baum. Der 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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