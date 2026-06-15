Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Senior bei Unfall mit Pedelec verletzt

Attendorn (ots)

Ein 79-jähriger Pedelecfahrer wurde am Samstag (13. Juni) bei einem Alleinunfall in Attendorn leicht verletzt. Der Mann hatte gegen 14.30 Uhr im Einmündungsbereich Am Hollenloch/Ennester Weg aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die weiteren Ermittlungen ist das Verkehrskommissariat auf Zeugenaussagen angewiesen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761 9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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