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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Terrassentür aufgehebelt + Farbschmierereien an Glascontainern

Giessen (ots)

Marburg: Terrassentür aufgehebelt

Einbrecher drangen am Freitag (3. April) zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Richtsberg" ein. Über eine aufgehebelte Terrassentür verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung, aus der sie unter anderem Bargeld und einen Rucksack erbeuteten. Die Einbruchschäden belaufen sich auf circa 500 Euro. Die Ermittler der Marburger Kripo suchen nach Zeugen und fragen: Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden telefonisch unter (06421) 4060 entgegengenommen.

Bad Endbach-Bottenhorn: Farbschmierereien an Glascontainern

Die Polizei erhielt gestern (6. April) gegen 9 Uhr die Mitteilung über Farbschmierereien in Bottenhorn. Unbekannte sprühten in roter und schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze und Parolen, darunter eine nationalsozialistische Parole, auf zwei Glascontainer in der Straße "Im Elchgrund". Die Schäden werden mit rund 300 Euro beziffert. Das Entfernen der Farbschmierereien wurde veranlasst. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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