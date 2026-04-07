Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Mehrere Geschäfte und Autos beschädigt

Giessen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am Sonntagmorgen (5.4.) gegen 8.20 Uhr über Notruf, dass ein Mann in der Neustadt und der Rodheimer Straße randaliere. Den Angaben zufolge schlug der Mann mit einem Gegenstand Scheiben von Geschäften ein, zudem zerstörte er mehrere Autoscheiben.

Sofort entsandte Streifen trafen den Randalierer in der Hardtallee an und nahmen ihn fest. Den bisherigen Ermittlungen zufolge beschädigte er elf geparkte Autos und Scheiben von vier Geschäfte im Bereich der Innen- und Weststadt. Ob er möglicherweise für weitere Sachbeschädigungen verantwortlich ist, wird noch geprüft.

Der 39-Jährige musste mit zur Dienststelle. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Letztlich wurde er einem Arzt vorgestellt und in der Folge in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der verursachte Schaden muss noch beziffert werden, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Pierre Gath, Pressesprecher

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