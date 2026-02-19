Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fläschchenwurf beim Fastnachtsumzug

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen des Fastnachtsumzuges in Zweibrücken kam es am Montag, gegen 15:45 Uhr, auf der Ehrentribüne zu einer Körperverletzung. Aus einem vorbeiziehenden Umzugswagen wurden neben Süßigkeiten auch andere Gegenstände in Richtung der Tribüne geworfen. Dabei traf eine kleine Glasflasche eine der Ehrengäste am Kopf. Die Frau erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich an die Zentrale Anzeigenbearbeitung Kaiserslautern, Telefon: 0631 369 13165, E-Mail: kdkaiserslautern.zab@polizei.rlp.de, zu wenden. |elz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell