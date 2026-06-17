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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Führerschein sichergestellt

Attendorn (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag (16. Juni) in Attendorn auf. Beamte der Polizeiwache Attendorn hatten den Mann um 13:35 Uhr im "Hohler Weg" angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestärkte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein des 58-Jährigen sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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