Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin mit positivem Alkoholtest

Olpe (ots)

Eine 71-jährige Autofahrerin fiel am Mittwoch (17. Juni) bei einer Verkehrskontrolle in Olpe auf. Beamte der Polizeiwache Olpe hatten die Frau um 20:15 Uhr in der "Westfälische Straße" angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verstärkte diesen Verdacht. Die Frau wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein der 71-Jährigen sicher.

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