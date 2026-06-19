Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (18. Juni) kam es gegen 13:20 Uhr in Altenhundem zu einem Verkehrsunfall. Auf der Hagener Straße ereignete sich vor einer Baustelle ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Während die 62-jährige Fahrerin eines VW Polo sowie der 59-jährige Fahrer eines Mercedes Vito unverletzt blieben, zog sich der 27-jährige Fahrer eines Toyota Aygo leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

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