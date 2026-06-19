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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (18. Juni) kam es gegen 13:20 Uhr in Altenhundem zu einem Verkehrsunfall. Auf der Hagener Straße ereignete sich vor einer Baustelle ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Während die 62-jährige Fahrerin eines VW Polo sowie der 59-jährige Fahrer eines Mercedes Vito unverletzt blieben, zog sich der 27-jährige Fahrer eines Toyota Aygo leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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