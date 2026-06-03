PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Illegale Abfallentsorgung bei Basedow

POL-RZ: Illegale Abfallentsorgung bei Basedow
  • Bild-Infos
  • Download

Ratzeburg (ots)

03.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.05.2026 - Basedow

Polizeibeamte stellten Anfang vergangener Woche auf einem Parkplatz bei Basedow eine mögliche illegale Abfallentsorgung fest. Gesucht werden nun Zeugen.

Am 25.05.2026 gegen 15:20 Uhr befuhren Einsatzkräfte der Polizei Lauenburg den Holdeilbargsweg bei Basedow. Auf einem Sandparkplatz an einem Wirtschaftsweg bemerkten die aufmerksamen Beamten mehrere schadstoffverdächtige Platten, welche mit Grünschnitt abgedeckt waren. Unbekannte sollen diese dort in einem bislang noch nicht näher eingrenzbaren Zeitraum illegal entsorgt und sich anschließend unerkannt entfernt haben.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen. Wer hat vor dem 25.05.2026 in dem genannten Bereich möglicherweise Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt der Umweltschutzdienst des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg telefonisch unter 04541/8091305 sowie per Mail über ratzeburgpabr@polizeilandsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 10:28

    POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 21 /Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 02.06.2026 | Kreis Stormarn | 01.06.2026 - A 21 / Rümpel Am frühen Montagnachmittag ereignete sich auf der A 21 bei Rümpel ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Gespann aus PKW und Anhänger. Dabei erlitt eine Person schwere Verletzungen. Gegen 13:35 Uhr soll am 01.06.2026 ein 56-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Mercedes die A 21 in Fahrtrichtung Kiel zwischen den ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 10:27

    POL-RZ: Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

    Ratzeburg (ots) - 02.06.2026 | Kreis Stormarn | 01.06.2026 - Reinbek Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Gestern Abend ereignete sich auf der L314 bei Reinbek ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 19-jähriger deutscher Kradfahrer aus dem Kreis Stormarn gegen 18:20 Uhr auf der Sachsenwaldstraße (L314) in Fahrtrichtung Reinbek ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 14:28

    POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

    Ratzeburg (ots) - 01.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.-29.05.2026 - Geesthacht In der zurückliegenden Woche soll es gleich zu drei Einbrüchen in gewerblich genutzte Objekte in Geesthacht gekommen sein. Die Ermittler suchen nach Zeugen. In der Düneberger Straße in Geesthacht sollen an zwei Tagen unbekannte Tatverdächtige in gewerblich genutzte Hallengebäude auf dem Gelände der alten Teppichfabrik ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren