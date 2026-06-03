Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Illegale Abfallentsorgung bei Basedow

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Ratzeburg (ots)

03.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.05.2026 - Basedow

Polizeibeamte stellten Anfang vergangener Woche auf einem Parkplatz bei Basedow eine mögliche illegale Abfallentsorgung fest. Gesucht werden nun Zeugen.

Am 25.05.2026 gegen 15:20 Uhr befuhren Einsatzkräfte der Polizei Lauenburg den Holdeilbargsweg bei Basedow. Auf einem Sandparkplatz an einem Wirtschaftsweg bemerkten die aufmerksamen Beamten mehrere schadstoffverdächtige Platten, welche mit Grünschnitt abgedeckt waren. Unbekannte sollen diese dort in einem bislang noch nicht näher eingrenzbaren Zeitraum illegal entsorgt und sich anschließend unerkannt entfernt haben.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen. Wer hat vor dem 25.05.2026 in dem genannten Bereich möglicherweise Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt der Umweltschutzdienst des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg telefonisch unter 04541/8091305 sowie per Mail über ratzeburgpabr@polizeilandsh.de entgegen.

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