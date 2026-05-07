Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Alleinunfall durch PKW

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.05.2026/ Uhrzeit: 08:42 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 18 Minuten/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ RTW/ RTH/ Notfallseelsorge/ Bericht (lb): Am Donnerstagmorgen, um 8:42 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Verkehrsunfall auf der Deller Straße alarmiert. Hier war ein Verkehrsteilnehmer, aufgrund eines medizinischen Notfalls, von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Feld zum Stehen gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hatten Ersthelfer bereits mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Die Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung des Patienten, sicherten den PKW, sperrten die Straße ab und errichteten eine Sichtschutz. Die Ersthelfer wurden durch die Notfallseelsorge betreut. Der Patient konnte schließlich in den RTW verbracht und in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte endete, mit der Ankunft in den Gerätehäusern, um 10 Uhr. Die Feuerwehr Breckerfeld bedankt sich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bei den Ersthelfern für das umgehende und beherzte Eingreifen. Bei einem Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde.

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