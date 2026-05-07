PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Alleinunfall durch PKW

Breckerfeld (ots)

Datum:		07.05.2026/
Uhrzeit:	08:42 Uhr/
Dauer:		1 Stunde 18 Minuten/
Einsatzstelle:	Deller Straße/
Einheiten:	Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe 
Zurstraße/ Polizei/ RTW/ RTH/ Notfallseelsorge/

Bericht (lb): Am Donnerstagmorgen, um 8:42 Uhr wurde die Freiwillige 
Feuerwehr Breckerfeld zu einem Verkehrsunfall auf der Deller Straße 
alarmiert.
Hier war ein Verkehrsteilnehmer, aufgrund eines medizinischen 
Notfalls, von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Feld zum Stehen 
gekommen.
Bei Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hatten 
Ersthelfer bereits mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Die 
Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung des Patienten, 
sicherten den PKW, sperrten die Straße ab und errichteten eine 
Sichtschutz. Die Ersthelfer wurden durch die Notfallseelsorge 
betreut.
Der Patient konnte schließlich in den RTW verbracht und in ein 
Krankenhaus gefahren werden.
Der Einsatz für die ehrenamtlichen  Kräfte endete, mit der Ankunft in
den Gerätehäusern, um 10 Uhr.
Die Feuerwehr Breckerfeld bedankt sich an dieser Stelle nochmal 
ausdrücklich bei den Ersthelfern für das umgehende und beherzte 
Eingreifen. Bei einem Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Lisa Burmeister
Telefon: 0151-63498982
E-Mail: lisa.burmeister@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren