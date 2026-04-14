Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Flächenbrand im Steinbachtal

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.04.2026/ Uhrzeit: 20:52 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Steinbachstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Polizei/ Bericht (hb): Am Montagabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Flächenbrand in die Steinbachstraße alarmiert. Dort brannte es auf etwa 25 Quadratmetern auf einer kleinen Freifläche im Wald in direkter Nähe zu einigen Gartenhütten, die bereits wärmebeaufschlagt waren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld löschten das Feuer unter Atemschutz und konnten so eine Ausbreitung auf die Hütten und den Wald verhindern. Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell