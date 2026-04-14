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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Flächenbrand im Steinbachtal

FW-EN: Flächenbrand im Steinbachtal
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Breckerfeld (ots)

Datum:	13.04.2026/
Uhrzeit:	20:52 Uhr/
Dauer:	ca. 90 Minuten/
Einsatzstelle:	Steinbachstraße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Polizei/

Bericht (hb): Am Montagabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem
Flächenbrand in die Steinbachstraße alarmiert. Dort brannte es auf 
etwa 25 Quadratmetern auf einer kleinen Freifläche im Wald in 
direkter Nähe zu einigen Gartenhütten, die bereits wärmebeaufschlagt 
waren.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld löschten das Feuer unter 
Atemschutz und konnten so eine Ausbreitung auf die Hütten und den 
Wald verhindern.

Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der 
Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die 
Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung
bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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