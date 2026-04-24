Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtlicher Brand - Nachbarschaftliche Soforthilfe

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.04.2026/ Uhrzeit: 14:27 Uhr/ Dauer: ca. 315 Minuten/ Einsatzstelle: Waldgebiet oberhalb "am Damm" in Hagen/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Donnerstagnachmittag wurde zunächst das Tanklöschfahrzeug der Löschgruppe Zurstraße der Feuerwehr Breckerfeld zur Unterstützung zu einem Waldbrand im Löschgebiet der Feuerwehr Hagen alarmiert. Das Fahrzeug sollte zunächst in Bereitstellung bleiben um im Pendelverkehr bei der Wasserversorgung eingesetzt werden zu können. Im Laufe des Einsatzes wurde entschieden, dass die Kräfte aus Zurstraße auch mit bei der Brandbekämpfung unterstützen sollten. Daraufhin wurden weitere Kräfte angefordert. Diese übernahmen dann einen Abschnitt zum löschen im Hang. Der Einsatz dauerte für die eingesetzten Kräfte insgesamt rund fünf Stunden und endete mit Rückkehr ins Gerätehaus.

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