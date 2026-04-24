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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtlicher Brand - Nachbarschaftliche Soforthilfe

Breckerfeld (ots)

Datum:		24.04.2026/
Uhrzeit:	14:27 Uhr/
Dauer:		ca. 315 Minuten/
Einsatzstelle:	Waldgebiet oberhalb "am Damm" in Hagen/
Einheiten:	Löschgruppe Zurstraße/ 

Bericht (cs): Am Donnerstagnachmittag wurde zunächst das 
Tanklöschfahrzeug der Löschgruppe Zurstraße der Feuerwehr Breckerfeld
zur Unterstützung zu einem Waldbrand im Löschgebiet der Feuerwehr 
Hagen alarmiert. Das Fahrzeug sollte zunächst in Bereitstellung 
bleiben um im Pendelverkehr bei der Wasserversorgung eingesetzt 
werden zu können. Im Laufe des Einsatzes wurde entschieden, dass die 
Kräfte aus Zurstraße auch mit bei der Brandbekämpfung unterstützen 
sollten. Daraufhin wurden weitere Kräfte angefordert. Diese 
übernahmen dann einen Abschnitt zum löschen im Hang. Der Einsatz 
dauerte für die eingesetzten Kräfte insgesamt rund fünf Stunden und 
endete mit Rückkehr ins Gerätehaus.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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