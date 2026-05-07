Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Auslaufende Betriebsstoffe sorgen für massive Verunreinigung

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Breckerfeld (ots)

Datum: 06.05.2026/ Uhrzeit: 14:33 Uhr/ Dauer: 3 Stunden 27 Minuten/ Einsatzstelle: Brenscheider Weg/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ Bericht (lb): Am Montag wurde die Löschgruppe Delle der freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld um 14:33 Uhr zu einer Ölspur in den Brenscheider Weg alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage folgendermaßen dar. Ein Mercedes Sprinter war in einem Kurvenbereich mit der Leitplanke kollidiert. Danach fuhr er noch mehrere hundert Meter weiter, bis er schließlich anhielt. Bei der Kollision kam es zu solchen Beschädigungen an dem Fahrzeug, dass Adblue und Diesel großflächig auf der Fahrbahn verteilt wurden. Die Betriebsstoffe verunreinigten das angrenzende Feld und gelangten außerdem in den Finkenberger Bach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten Ölsperren im Bach und streuten den betroffenen Bereich der Fahrbahn mit Bindemitteln ab. Die Polizei nahm den Unfall auf. Zur Klärung weiterer Maßnahmen kam die Untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle. Eine Fachfirma reinigte zunächst die Fahrbahn fachmännisch. Es wurde festgestellt, dass auch Erdaushubarbeiten zur Dekontaminierung notwendig waren. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr an die Untere Wasserbehörde übergeben, die die weiteren Maßnahmen im Rahmen der Erdaushubarbeiten betreute. Für die Feuerwehr endete der Einsatz mit der Ankunft im Deller Gerätehaus um 18 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

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