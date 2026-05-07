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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Auslaufende Betriebsstoffe sorgen für massive Verunreinigung

FW-EN: Auslaufende Betriebsstoffe sorgen für massive Verunreinigung
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Breckerfeld (ots)

Datum:		06.05.2026/
Uhrzeit:	14:33 Uhr/ 
Dauer:		3 Stunden 27 Minuten/ 
Einsatzstelle:	Brenscheider Weg/ 
Einheiten:	Löschgruppe Delle/ Polizei/

Bericht (lb): Am Montag wurde die Löschgruppe Delle der freiwilligen 
Feuerwehr Breckerfeld um 14:33 Uhr zu einer Ölspur in den 
Brenscheider Weg alarmiert.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage folgendermaßen
dar. Ein Mercedes Sprinter war in einem Kurvenbereich mit der 
Leitplanke kollidiert. Danach fuhr er noch mehrere hundert Meter 
weiter, bis er schließlich anhielt. Bei der Kollision kam es zu 
solchen Beschädigungen an dem Fahrzeug, dass Adblue und Diesel 
großflächig auf der Fahrbahn verteilt wurden. Die Betriebsstoffe 
verunreinigten das angrenzende Feld und gelangten außerdem in den 
Finkenberger Bach. 
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten Ölsperren im Bach und 
streuten den betroffenen Bereich der Fahrbahn mit Bindemitteln ab. 
Die Polizei nahm den Unfall auf. Zur Klärung weiterer Maßnahmen kam 
die Untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle. Eine Fachfirma reinigte 
zunächst die Fahrbahn fachmännisch. Es wurde festgestellt, dass auch 
Erdaushubarbeiten zur Dekontaminierung notwendig waren. Die 
Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr an die Untere Wasserbehörde 
übergeben, die die weiteren Maßnahmen im Rahmen der Erdaushubarbeiten
betreute.
Für die Feuerwehr endete der Einsatz mit der Ankunft im Deller 
Gerätehaus um 18 Uhr.

***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung.***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Lisa Burmeister
Telefon: 0151-63498982
E-Mail: lisa.burmeister@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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