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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

01.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.-29.05.2026 - Geesthacht

In der zurückliegenden Woche soll es gleich zu drei Einbrüchen in gewerblich genutzte Objekte in Geesthacht gekommen sein. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

In der Düneberger Straße in Geesthacht sollen an zwei Tagen unbekannte Tatverdächtige in gewerblich genutzte Hallengebäude auf dem Gelände der alten Teppichfabrik eingedrungen sein. Zunächst sollen die möglichen Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.05.2026) in eine Lagerhalle gewaltsam eingedrungen sein und dort diverse Werkzeuge und Gegenstände entwendet haben. Nur zwei Nächte später, von Donnerstag auf Freitag (28./29.05.2026), sollen Unbekannte erneut auf dem Gelände, dieses Mal jedoch in eine andere Lagerhalle eingedrungen sein. Ob die Täter hier Stehlgut erlangten ist noch unklar. Ein Tatzusammenhang ist derzeit nicht auszuschließen und nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zuletzt sollen die Eigentümer einer Kneipe in der Bergedorfer Straße am Freitagvormittag (29.05.2026) ein gewaltsam geöffnetes Fenster entdeckt haben. Zwischen 00.15 Uhr und 09.40 Uhr sollen hier die Einbrecher gewaltsam eingedrungen sein. Zur Art und Höhe eines möglichen Stehlschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

In allen drei Fällen suchen die Ermittler nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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