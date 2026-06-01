Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte nach Motorradunfall bei Geesthacht

Ratzeburg (ots)

01.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 31.05.2026 - K47 / Geesthacht

Sonntagnachmittag soll es bei Geesthacht zum schweren Verkehrsunfall eines alleinbeteiligen Motorrads gekommen sein. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen.

Am 31.05.2026 gegen 15:00 Uhr soll ein 48-jähriger Deutscher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Motorrad die Kreisstraße 47 aus Richtung Geesthacht / B5 kommend in Richtung Gülzow befahren haben. Im Rahmen eines Überholmanövers habe der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei in den Grünstreifen gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen. Seine 9-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, hingegen erlitt schwere Verletzungen. Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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