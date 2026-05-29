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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gestohlene Fahrräder bei Verkehrskontrolle auf der A24 festgestellt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

29.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.05.2026 - A24 / Hornbek

Donnerstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte auf der A24 bei Hornbek einen Kleintransporter, welcher mit möglichem Diebesgut in Form von Fahrrädern beladen gewesen sein soll.

Am 28.05.2026 waren Beamte des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg in den Morgenstunden im Rahmen von routinemäßigen Verkehrskontrollen auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Ihnen fiel ein Peugeot Boxer auf, welchen sie gegen 09:50 Uhr an der Anschlussstelle Hornbek kontrollierten. Schnell soll sich die gute Intuition der aufmerksamen Beamten bestätigt haben: Bei der genauen Inaugenscheinnahme der Ladung, welche hauptsächlich aus insgesamt 15 hochwertigen Fahrrädern bestanden haben soll, seien die Beamten auf Ungereimtheiten gestoßen. Unter anderem soll der 51-jährige polnische Fahrer über keinerlei Ladepapiere verfügt haben. Also sahen die Beamten genauer hin und stellten fest, dass drei Fahrräder bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Einsatzkräfte erlangten Hinweise darauf, dass auch die übrigen Fahrräder möglicherweise aus Diebstahlshandlungen stammen könnten. Der Gesamtwert des möglichen Stehlguts wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Beamten unterzogen den Mann einer erkennungsdienstlichen Behandlung und beschlagnahmten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf Anordnung dieser sein Smartphone. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn. Die Ermittlungen dauern an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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