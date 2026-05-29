Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der A25 bei Escheburg

Ratzeburg (ots)

29.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.05.2026 - A25 / Escheburg

Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Kreuzungsbereich der A 25 und der B404 bei Escheburg. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Am 28.05. gegen 22:40 Uhr soll ein 56-jähriger Türke aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Fiat die A25 in Fahrtrichtung Geesthacht befahren haben. Dieser habe beabsichtigt, die A25 geradewegs auf die B404 in Richtung Geesthacht zu verlassen. Zeitgleich soll eine 19-jährige VW-Fahrerin, ebenfalls aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, die Lüneburger Straße (B404) in Richtung Autobahn befahren und beabsichtigt haben, an der Kreuzung B404/A25 nach links auf die A25 aufzufahren. Dazu habe diese an der für sie zunächst rot anzeigenden Ampel angehalten. Als die Ampel auf grün wechselte, soll die Frau ihr Fahrzeug wieder in Bewegung gesetzt haben. Der Fiat-Fahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache bei für ihn rot anzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier kam es zur Kollision der beiden Autos, wobei beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten. Alarmierte Rettungswagen brachten die beiden Leichtverletzten in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrten die Einsatzkräfte den Kreuzungsbereich zeitweise vollständig ab. Die Sachschadenshöhe dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Während der Unfallaufnahme erlangten die Polizisten Hinweise darauf, dass der 56-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.

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