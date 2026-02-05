PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKH: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Bad Kreuznach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.02.2026, gegen 03:00 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach einen PKW fest, der die Bosenheimer Straße in unsicherer Weise befuhr. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde der 31-jährige Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der aus Bad Kreuznach stammende Mann wurde daraufhin zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

