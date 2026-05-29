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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Unfall auf der A1 bei Reinfeld
Eine Frau schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

29.05.2026 | Kreis Stormarn | 28.05.2026 - Reinfeld

Donnerstagabend kam es auf der A1 bei Reinfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Am 28.05.2026 gegen 18:10 Uhr soll ein 56-jähriger Pole mit einem Tanklaster die A1 in Fahrtrichtung Fehmarn auf der rechten von drei Fahrspuren befahren haben. Zeitgleich befuhren ein 62-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus dem Kreis Nordwestmecklenburg sowie ein 24-jähriger VW-Polo-Fahrer aus dem Kreis Stormarn die A1 in gleicher Fahrtrichtung, jedoch hintereinander auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Fahrer des Sattelzugs soll nun einen Wechsel auf die mittlere Spur vorgenommen haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll trotz eingeleiteten Bremsvorgangs zunächst der Ford Transit mit dem Sattelauflieger kollidiert sein. Anschließend sei der VW Polo ungebremst auf den Ford Transit aufgefahren. Alle drei Fahrer blieben unverletzt. Eine 21-jährige Mitfahrerin im VW erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Polo und der Transit waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die geschätzte Schadenssumme dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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