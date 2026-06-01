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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in eine Schule

Ratzeburg (ots)

01.06.2026 | Kreis Stormarn | 31.05.2026 - Bargteheide

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem versuchten Einbruch in die Johannes-Gutenberg-Schule in der Straße Alte Landstraße in Bargteheide.

Zwischen 00.50 Uhr und 01.45 Uhr sollen derzeit Unbekannte versucht haben über ein zuvor beschädigtes Fenster in das Schulgebäude einzudringen, was aber misslang.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat am Sonntagmorgen verdächtige Personen im Bereich des Schulzentrums in Bargteheide wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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