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POL-RZ: Wer entsorgte den Müll im Wald?

POL-RZ: Wer entsorgte den Müll im Wald?
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Ratzeburg (ots)

01.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.05.2026 - Besenthal

Bereits am 28.05.2026 wurde bei der Polizei durch einen Hinweisgeber eine illegale Müllentsorgung im Bereich eines Waldstückes an der L205 bei Besentahl gemeldet.

Demnach sei der Zeuge in einem Waldstück zwischen Sarnekow und der Anschlussstelle Gudow (A 24) auf einen Mann mit einem Berliner Mercedes-Sprinter getroffen. Angesprochen auf die Müllablagerung soll der Unbekannte angegeben haben, dass er mit der Entfernung des Sperrmüll beauftragt worden sei. Doch nur wenig später habe sich er wieder entfernt - der Müllhaufen, ca. 3-4 Kubikmeter, blieb liegen. Es handelt es hierbei um diversen Sperrmüll, auffällig sind dabei ein Gartenzwerg, eine Windmühle sowie gelb und rot gestrichene Bretter.

Der Ermittlungsdienst Umwelt- und Verbraucherschutz der Polizei Ratzeburg bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 04541/809-1322 oder per Email unter Ratzeburg.PABR@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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