Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach möglicher Raubtat gesucht

Ratzeburg (ots)

01.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 31.05.2026 - Geesthacht

Sonntagabend soll es in Geesthacht, im Bereich der Lauenburger Straße / Schüttberg zu einer Raubstraftat gekommen sein. Verletzt wurde niemand.

Ein 30-jähriger Geesthachter habe sich gegen 20.50 Uhr im Bereich der Lauenburger Straße / Schüttberg mit seinem angeleinten Hund aufgehalten. Dort soll er zunächst von einem ihm unbekannten Mann auf seine im Mund befindliche Zigarette /Joint angesprochen worden sein. Unter Vorhalt eines Messers soll der unbekannte Täter ihm den Joint aus dem Mund entrissen haben und sei anschließend in Richtung Berliner Straße geflüchtet. Verletzt wurde der Geesthachter dabei nicht.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

Circa 1,70 m - 1,80 m groß und von kräftiger Statur, ca. 30 Jahre alt, unrasiert mit einem 3-Tage-Bart, kurze Haare, an beiden Armen tätowiert, soll dunkle Oberkleidung mit weißem Aufdruck auf der linken Brust getragen haben

Die Beamten fahndeten umgehend im Umfeld nach dem Tatverdächtigen, bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Lauenburger Straße / Schüttberg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

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