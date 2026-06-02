Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Ratzeburg (ots)

02.06.2026 | Kreis Stormarn | 01.06.2026 - Reinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend ereignete sich auf der L314 bei Reinbek ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 19-jähriger deutscher Kradfahrer aus dem Kreis Stormarn gegen 18:20 Uhr auf der Sachsenwaldstraße (L314) in Fahrtrichtung Reinbek unterwegs gewesen sein. Gleichzeitig soll ein 62-jähriger Radfahrer den gemeinsamen Geh-und Radweg neben der Fahrbahn in gleiche Fahrtrichtung befahren haben. Der aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg stammende Radfahrer soll dann die Fahrbahn in Richtung Wohltorf überquert haben. Dabei sei es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem Krad- und dem Radfahrer auf der Fahrbahn gekommen. Bei dem Unfall zog sich der 62-Jährige schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Kradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten beide beteiligten Fahrzeuge.

Die Sachsenwaldstraße war während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen bis ca. 22.30 voll gesperrt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

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