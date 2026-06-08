Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff im Seniorenheim mit Feuerlöscher - Randalierer - Diebstahl aus Pkw

Lüdenscheid (ots)

Ein 81-jähriger Bewohner eines Seniorenheims hat am Samstag zwei andere Bewohner mit einem Feuerlöscher angegriffen. Wie er später der Polizei gegenüber angab, schaute er gerade im Fernsehen Fußball. Doch die beiden anderen Bewohner seien so laut gewesen, dass er dem Spiel nicht habe folgen können. Einer der beiden sei "auf ihn losgegangen". Deshalb habe er zu dem Feuerlöscher gegriffen und die Mitbewohner besprüht. Pflegepersonal griff ein. Die beiden Angegriffenen klagten über Augenreizungen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten die Darstellung des 81-jährigen hinterfragten, reagierte dieser sehr aggressiv. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Missbrauchs/ Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Wegen eines Randalierers rückten Polizeikräfte am Samstag um 0.50 Uhr zur Werdohler Straße aus. Dort lagen mehrere Mülltonnen auf der Straße, vier Fahrzeuge waren beschädigt und ein aggressiv wirkender Mann kam mit ausgebreiteten Armen auf die Polizeibeamtinnen zu. Er ließ sich schließlich fesseln und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Im Streifenwagen spuckte er um sich. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende 21-jährige, in Münster gemeldete Mann bekam Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte sind zwischen dem 30. Mai und Samstagnachmittag gewaltsam in einen an der Hohe Steinert geparkten Citroen C3 eingedrungen. Sie demontierten das Autoradio. Die Polizei stellte den Wagen zur Eigentumssicherung sicher.

Am Gölling wurden am Samstag diverse Kabel eines Firmenfahrzeugs durchtrennt. (cris)

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