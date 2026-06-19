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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sturz beim Anschieben - Frau leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (17. Juni) kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Unfall auf einem Parkplatz an der L512 im Bereich Hohen Hagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte sich eine 55-Jährige leicht, als sie ihrem 58-jährigen Bruder beim Starten seines Motorrads helfen wollte. Da das Zweirad zunächst nicht ansprang, sollte die Frau es anschieben, während ihr Bruder darauf saß. Als das Motorrad schließlich ansprang und nach vorne fuhr, stürzte die 55-Jährige zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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