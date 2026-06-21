Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Finnentrop (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 10:55 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die Kreisstr 5 aus Rtg. Hülschotten in Rtg. Sange. In einer Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort fahrenden Pkw eines 49-jährigen. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt werden. Der Pkw-Fahrer wurde wie seine Mitfahrerin (45) leicht verletzt per RTW einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Euro-Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme, die aktuell noch andauert, ist die Kreisstr. 5 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

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