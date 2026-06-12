Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Schalke schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kind kam es am Freitagnachmittag, 12. Juni 2026, um 17.05 Uhr auf der Grillostraße. Beim Überqueren der Straße wurde der 5-Jährige im Beisein seiner Mutter von dem anfahrenden 63-jährigen aus Gelsenkirchen erfasst und schwer verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte das Kind und brachte es zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, wo Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezialisiertes Unfallteam der Polizei Bochum durchgeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Grillostraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

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