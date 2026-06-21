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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Kirchhundem (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 02:00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer die K 27 aus Rtg. Würdinghausen in Rtg. Saalhausen. In einer Linksskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm auch eine Blutprobe aufgrund einer möglichen Alkoholisierung entnommen wurde. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren, fünfstelleigen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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