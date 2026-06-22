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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Zahnarztpraxis

Olpe (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag (19. Juni) und Samstagmorgen (20. Juni) in eine Praxis für Zahnmedizin an der "Bruchstraße" in Olpe eingebrochen. Aus der Praxis wurden hochwertige medizinische Instrumente sowie Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend festgestellt werden, liegt aber vermutlich im sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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