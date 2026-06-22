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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Keller - Pedelec gestohlen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montag (08. Juni) und Freitag (19. Juni) in den Keller eines Einfamilienhauses in Grevenbrück eingebrochen. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude an der "Siegener Straße". Aus dem Keller wurde ein blaues Pedelec der Marke "Conway Cairon" vom Typ "S 4.0 HE 29/XL" entwendet. Das Bike hat einen Wert im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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