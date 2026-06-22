Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag (21. Juni) um 16:45 Uhr auf der "Hülschotter Straße" zwischen Milstenau und Hülschotten. In einem Kurvenbereich war es zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der 31-jährige Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell